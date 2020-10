Reggina-Cosenza, i convocati di Toscano: due ritorni ed altrettante assenze

Al termine della rifinitura di stamane, il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 26 convocati per la gara interna contro il Cosenza, in programma martedì 20 ottobre alle ore 21. Il tecnico reggino ritrova Enrico Delprato e Gabriele Rolando, che dopo aver saltato la sfida con l’Entella sono tornati a disposizione per il derby. Restano ancora indisponibili il portiere Plizzari (fermato dal Covid) e l’attaccante Charpentier (ancora infortunato e per il quale si attende la prima convocazione). C’è Lafferty, per il quale evidentemente sarà arrivato l’ok da parte della propria Federazione.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Delprato, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rolando, Rossi, Stavroupoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez, Vasic.

Indisponibili: Plizzari, Charpentier.