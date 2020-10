Promozione B, marcatori: la sfida Cannitello-Sanchez termina in parità

Spettacolare lo scontro d’alta quota nel Girone B di Promozione tra Filogaso e Gioiese: l’incontro termina in parità come il duello tra i due bomber, Cannitello e Sanchez, autori delle doppiette che fissano il punteggio. Alle spalle di questi due attaccanti avanza Ventura, il quale illude la Ludos Ravagnese a Melicucco siglando il momentaneo pari. Terzo gol in quattro partite per Laurendi, capitano di un San Giorgio secondo in classifica.

PROMOZIONE GIRONE B – Classifica marcatori

6 reti: Cannitello (Filogaso).

5 reti: Sanchez (Gioiese).

4 reti: Ventura (Ludos Ravagnese).

3 reti: Marino (Borgo Grecanico), G. Galletta (Brancaleone), Laurendi (San Giorgio).

2 reti: Criaco (Africo), Obinna (Borgo Grecanico), Capomaggio e Petrone (Gioiese), Calabrese e Gliozzi (Gioiosa), Bartolomeo (Ludos Ravagnese), Darboe (Monasterace), Nesci (Parghelia), Ferrara e Giglio (Sporting CZ Lido).

1 rete: 35 calciatori.