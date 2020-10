Ex amaranto, Reginaldo e Loria positivi al Covid: le condizioni

E’ stato un week-end diverso quello passato da Ferreira Reginaldo e Leonardo Loria, i quali, dalle scorse settimane, non hanno potuto prendere parte alla terza agli impegni con le rispettive squadre. La causa è il Coronavirus, al quale i due ex calciatori della Reggina sono risultati positivi in questi giorni.

L’attaccante brasiliano in forza al Catania, infatti, ha saltato la trasferta pugliese con il Francavilla e, a causa della sua positività, i suoi compagni di squadra sono stati sottoposti ad un ulteriore ciclo di tamponi, risultati tutti negativi.

Il giovane portiere cresciuto al Sant’Agata, invece, terminata la fase di ritiro con la Nazionale Under 21 si è sottoposto individualmente al tampone ed è risultato positivo.

Per entrambi, attualmente asintomatici, sono scattati i protocolli sanitari, che prevedono la quarantena di dieci giorni e l’esito del test negativo al termine di essi.