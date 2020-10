Eccellenza, marcatori: Zuppardo fa tris, Angotti non sbaglia mai

Vetta della classifica dei bomber di Eccellenza momentaneamente condivisa da Angotti e Zuppardo: il bomber dello Scalea trasforma il rigore che proietta i nerostellati in testa alla classifica, la punta della Vigor Lamezia sigla una tripletta nella clamorosa goleada alla Palmese. 6 reti a testa per i due, tuttavia l’esclusione del Corigliano comporterà in automatico alla cancellazione della doppietta di Zuppardo, il quale si ritroverà a quota 4, comunque in seconda posizione solitaria.

ECCELLENZA – Classifica marcatori

6 reti: Angotti (Scalea), Zuppardo (Vigor Lamezia).

3 reti: Leto (Isola C. R.), Zampaglione (Locri), Padin (Reggiomediterranea), Martinez (Stilese), G. Foderaro (Vigor Lamezia).

2 reti: Catania (Locri), Lazzarini (Sambiase), Zurlo (Sersale), Gullo e Russo (Vigor Lamezia).

1 rete: 42 calciatori.