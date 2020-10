Serie B, la classifica marcatori dopo la terza giornata

Ultime News

Siamo alla vigilia dell’unico derby calabrese di questa Serie B tra Reggina e Cosenza, che domani alle 21 si sfideranno al ”Granillo” per la quarta giornata di campionato. Tris di pareggi contro Virtus Entella,...

La sezione C.A.N. dell’A.I.A. ha reso note le designazioni arbitrali relative alla 4° giornata d’andata del campionato di Serie BKT. Per la sfida del ”Granillo” tra Reggina e Cosenza, in programma domani alle...