Reggina-Cosenza in onore di Jole Santelli, amaranto col lutto al braccio

Un altro omaggio ad una donna che ha combattuto fino all’ultimo. Domani sera, prima del derby Reggina e Cosenza, lo stadio Granillo osserverà un minuto di raccoglimento in onore di Jole Santelli, Presidente della regione Calabria scomparsa a causa di una malattia. Gli amaranto inoltre, giocheranno col lutto al braccio.

Di seguito, la nota-stampa a cura di reggina1914.it.

La Lega B, su richiesta della società, ha autorizzato, in occasione della gara tra Reggina e Cosenza, un minuto di raccoglimento per la scomparsa della Presidente della Regione Calabria, On. Jole Santelli. La squadra scenderà in campo con il lutto al braccio.