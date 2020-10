Da Lomello a Mendicino, la storia di Reggina-Cosenza

In riva allo Stretto la Reggina può contare su quattordici successi, mentre i "lupi" si sono imposti in sei occasioni.

Quello di domani sera sarà il 37esimo derby tra Reggina e Cosenza, per quanto riguarda le sfide giocate in campionato a Reggio Calabria. Il bilancio sorride alla Reggina, impostasi 14 volte; le vittorie dei rossoblù invece sono 6 (di cui una a tavolino), mentre il segno x si è registrato in 16 occasioni.

L’ultima sfida in riva allo Stretto, disputatasi tre anni fa, si è conclusa 0-1. I “lupi”, alla 7^ giornata di andata del girone C di Lega Pro, hanno ottenuto nella città della fata Morgana un successo che mancava dal lontanissimo 1959. In serie B, il derby manca addirittura dal 2002, quando la Reggina di Colomba vinse 1-0 grazie alla rete di Jranek.

Di seguito, tutte le formazioni ed i marcatori amaranto. (nella foto in copertina: vecchia Curva Nord contro il Cosenza, campionato 96/97…).

SECONDA DIVISIONE 1929/1930, 9^ giornata di andata (29-12-1929)

Reggina-Cosenza 1-0

Reggina: Guerci, Cameracanna, Brunetta, Murolo, Dossena, Alfei, Pannuti, Lomello, Bertini, Traversa, Priolo. Allenatore: Buratti.

Marcatore: Lomello.

PRIMA DIVISIONE GIRONE H 1930/1931, 9^ giornata di ritorno (15-3-1931)

Reggina-Cosenza 2-1

Reggina: Guerci, Paoli, Brunetta, Murolo, Dossena, Carocci, Ferrero, Lomello, Bertini, Camurri, Misefari. Allenatore: Buratti.

Marcatore: Ferrero (2).

PRIMA DIVISIONE GIRONE H 1931/1932, 7^ giornata di andata (28-11-1931)

Reggina-Cosenza 4-1

Reggina; Guerci, Welby, Ricci, Recordati, Dossena, Carocci, Lessi, Lomello, Bertini, Amicucci, Mazzi. Allenatore: Buratti.

Marcatori: Lessi, Amicucci, Werlby, Lomello.

PRIMA DIVISIONE GIRONE H 1932/1933, 2^ giornata di andata (16-10-1932)

Reggina-Cosenza 1-4

Reggina: Tomei, Priska, Ricci, Vigilante I, Recordati, Ansaloni, Gloria, Bolognesi, Andreini, Grandis, Mantelli. Allenatore: Plemich.

Marcatore: Grandis.

PRIMA DIVISIONE GIRONE H 1933/1934, 9^ giornata di andata (26-11-1933)

Reggina-Cosenza 1-1

Reggina: Tomei, Recordati, Pisani, Montani, Vigilante I, Fossati, Lenzi, Stoppa, Grandis, Bolognesi, Faccenda. Allenatore: Plemich.

Marcatore: Grandis.

PRIMA DIVISIONE GIRONE H 1934/1935, 8^ giornata di ritorno (28-4-1934)

Reggina-Cosenza 0-2 a tavolino per rinuncia

SERIE C 1945/1946, 9^ giornata di andata (30-12-1945)

Reggina-Cosenza 1-1

Reggina: Cotroneo, Perna, Fortugno, Cara II, Gentilomo, Bertolino, De Santis, Mangano, Collica, Porcino, Gaetano. Allenatore: Lessi.

Marcatore: Collica.

SERIE C 1948/1949, 14^ giornata di andata (9-1-1949)

Reggina-Cosenza 2-2

Reggina: Pendibene, Zerbini, Gallo, Zanni, Santacroce, Porcino, Dodi, Lucchesi, Bercarich, Ferrari, Sperti. Allenatore: Perucchetti.

Marcatore: Bercarich (2).

SERIE C 1949/1950, 17^ giornata di andata (15-1-1950)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina: Corrao, Olivato, Genti, Bercich, Gallo, Graziano, Avedano, Coltella, Beghi, Ferrari, Korostolev. Allenatore: Perucchetti.

SERIE C 1950/1951, 12^ giornata di andata (17-12-1950)

Reggina-Cosenza 1-1

Reggina: Modafferi, Molfetta, Genti, Coltella, Andreoli, Ferri, D’Alconzo, Corti, Korostolev, Ferrari, Bacci. Allenatore: Zamberletti.

Marcatore: D’Alconzo.

SERIE C 1951/1952, 15^ giornata di ritorno (4-5-1952)

Reggina-Cosenza 1-2

Reggina:Dini, Montagner, Genti, Geminiani, Apolloni, Talarico, Beghi, Massagrand, Paolini, Simoncelli, Scarlattei. Allenatore: Piselli.

IV SERIE GIRONE H 1952/1953, 5^ giornata di andata (2-11-1953)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina:Dini, Belli, Spadaro, Meini, Apolloni, Scarlatteri, D’Alò, Simoncelli, Baldasserini, Bernardini, Scarlattei. Allenatore: Piselli.

IV SERIE GIRONE H 1953/1954, 6^ giornata di andata (4-11-1953)

Reggina-Cosenza 1-0

Reggina:Dini, Crea, Bumbaca, Meini, Belli, Scarlatteri, Sisinni, Gatto, Geraci, Piacentini, Fazi. Allenatore: Piselli.

Marcatore: Sisinni.

IV SERIE GIRONE H 1954/1955, 16^ giornata di ritorno (8-5-1955)

Reggina-Cosenza 1-2

Reggina:Domini, Vannozzi, Bumbaca, Benini, Belli, Scarlatteri, Dal Negro, Vergani, Gatto, Fazi, Baldasserini. Allenatore: Dolfin.

Marcatore: Vergani.

IV SERIE GIRONE H 1955/1956, 17^ giornata di andata (22-1-1956)

Reggina-Cosenza 3-0

Reggina: Morselli, Oblach, Bumbaca, Benini, Ansaloni, Scarlatteri, Dalfini, Leoni, Gatto, Vergani, De Vito. Allenatore: Pugliese.

Marcatore: Dalfini (2), De Vito.

SERIE C GIRONE B 1958/1959, 12^ giornata di ritorno (26-4-1959)

Reggina-Cosenza 0-1

Reggina: Francalancia, Bumbaca, Magni, Gatto, Gallusi, Quaiattini, Ferulli, Bartolaccini, Bongiovanni, Leoni, Sospetti. Allenatore: Bodini.

SERIE C GIRONE B 1959/1960, 6^ giornata di ritorno (20-3-1960)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina: Bondaschi, Oblach, Magni, Gatto, Gallusi, Buccione, Ferulli, Gori, Galbiati, Marangi, La Valle. Allenatore: Migliorini.

SERIE C 1960/1961, 16^ giornata di ritorno (28-5-1961)

Reggina-Cosenza 1-0

Reggina: Morselli, Oblach, Bumbaca, Bonassin, Gallusi, Buccione, Mastrototaro, Gatto, Dal Balcon, Navone, Sospetti. Allenatore: Sentimenti.

Marcatore: Sospetti.

SERIE C 1964/1965, 10^ giornata di andata (22-11-1964)

Reggina-Cosenza 1-1

Reggina: Persico, Gatto, Barbella, Neri, Galbisi, Mupo, Alaimo, Camozzi, Santonico, Florio, Sospetti. Allenatore:Maestrelli.

Marcatore: Santonico.

SERIE C 1975/1976, 5^ giornata di ritorno (29-2-1976)

Reggina-Cosenza 2-0

Reggina: Castellini, Mordocco, Olivotto, Zica, Spinelli, Belluzzi, Fragasso, Materazzi, Pianca, Raimondi, Enzo. Allenatore: Regalia.

Marcatore: Fragasso (2).

SERIE C 1976/1977, 12^ giornata di andata (29-11-1976)

Reggina-Cosenza 2-0

Reggina: Castellini, Olivotto, D’Astoli, Belluzzi, Spadaro, Manzin, Fragasso (Toscano), Pianca, Snidaro, Gatti, Bardelli. Allenatore: Facchin.

Marcatore: D’Astoli, Pianca.

SERIE C1 GIRONE B 1980/1981, 9^ giornata di andata (23-11-1980)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina: Navazzotti, Olivotto, Beretta, Snidaro (Tortora),Matà, Marchi (Spinella), Ferri, Tomba, Camolese, Scarrone, Basilico. Allenatore: Buffoni.

SERIE C1 GIRONE B 1982/1983, 12^ giornata di ritorno (1-5-1983)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina: Vettore, De Giovanni, Re, Geria, Rocco, Saviano, Grandi, Donati, Coppola, Sciannimanico, Vittiglio. Allenatore: Sbano.

SERIE C1 GIRONE B 1984/1985, 11^ giornata di ritorno (21-4-1985)

Reggina-Cosenza 2-1

Reggina: Giordano, Geria, Cacitti, Mondello, Saviano, Nobile (Moccia), Vittiglio, Tavola, Spinella, Fracas (Perfetto), Ardizzon. Allenatore:Tobia.

Marcatori: 1′ pt Nobile (R), 31′ pt Marulla (C), 35′ pt Tavola (R).

SERIE C1 GIRONE B 1986/1987, 6^ giornata di andata (26-10-1986)

Reggina-Cosenza 1-1

Reggina: Rosin, Bellaspica, Attrice, Signorelli, Sasso, Spinozzi, Roselli (Figliomeni), Guerra, Mariotto, Vento, Fattori (Caruso). Allenatore: Bigon.

Marcatori: 18′ pt Fattori (R), 44′ st Messina (C).

SERIE C1 GIRONE B 1987/1988, 6^ giornata di andata (26-10-1987)

Reggina-Cosenza 2-0

Reggina: Rosin, Rubino, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto, Lunerti (Capasso), Guerra, Catanese, Raggi, Onorato (Tovani). Allenatore: Scala.

Marcatori: 4′ pt Lunerti, 14′ st Mariotto.

SERIE B 1988/1989, 7^ giornata di ritorno (19-3-1989)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice, Armenise, Sasso, Mariotto, Orlando (Pergolizzi), Raggi (De Marco), Pozza, Catanese, Onorato. Allenatore: Scala.

SERIE B 1989/1990, 11^ giornata di ritorno (1-4-1990)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Attrice (Pozza), Armenise, Cascione, Pergolizzi, Maranzano, Bernazzani, Zanin (Mariotto), Orlando, Simonini. Allenatore: Bolchi.

SERIE B 1990/1991, 8^ giornata di ritorno (24-3-1991)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina: Rosin, Bagnato, Vincioni, Bernazzani, Fimognari, Gnoffo (Attrice), Soncin, Tedesco, La Rosa (Paciocco), Scienza, Simonini. Allenatore: Graziani.

SERIE B 1995/1996, 8^ giornata di andata (15-10-1995)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina: Scarpi, Vincioni, Marin, Ceramicola, Torbidoni (Poli), Carrara, Nicolini, Giacchetta, Pasino, Aglietti, M.Veronese (Visentin). Allenatore: Zoratti.

SERIE B 1996/1997, 8^ giornata di ritorno (29-3-1997)

Reggina-Cosenza 1-0

Reggina: Scarpi, Sbrizzo, Atzori, Napolitano, Poli (Bitetti), De Vincenzo, Sesia, Giacchetta, Pasino, Dionigi (Marino), Criniti (Visentin). Allenatore: Guerini.

Marcatore: 28′ st rig. Dionigi.

SERIE B 1998/1999, 15^ giornata di andata (20-12-1998)

Reggina-Cosenza 2-1

Reggina: Orlandoni, Ziliani (Napolitano), Di Sole, Giacchetta, Sussi, Pinciarelli (Cirillo), Martino, Briano, Poli, Artico, Possanzini (Tomic). Allenatore: Gustinetti.

Marcatori: 7′ pt rig. Artico (R), 16′ pt Possanzini (R), 20′ pt Toscano (C).

SERIE B 2001/2002, 6^ giornata di ritorno (22-2-2002)

Reggina-Cosenza 1-0

Reggina: Belardi, Jiranek, Vargas, Franceschini, Vicari (Veron), Mozart (Leon), Casale, Morabito (Zoppetti), Cozza, Savoldi, Dionigi. Allenatore: Colomba.

Marcatore: 24′ st Jiranek.

LEGA PRO GIRONE C 2014/2015, 7^ giornata di andata (5-10-2014)

Reggina-Cosenza 3-0

Reggina: Kovacsik, Ungaro, Camilleri, Di Lorenzo, Karagounis, Armellino, Rizzo, Dall’Oglio (Salandria), Insigne (Gjuci), Masini, Louzada (Maita). Allenatore: Cozza.

Marcatore: 3′ pt, 22′ pt e 40′ st Insigne.

LEGA PRO GIRONE C 2016/2017, 6^ giornata di andata (25-9-2016)

Reggina-Cosenza 0-0

Reggina: Sala, Cane, Gianola, Kosnic, Possenti, Bangu, Botta, De Francesco (Romanò), Oggiano, Coralli (Bianchimano), Porcino. Allenatore: Zeman.

LEGA PRO GIRONE C 2017/2018, 7^ giornata di andata (3-10-2017)

Reggina-Cosenza 0-1

Reggina: Cucchietti, Laezza, Gatti, Di Filippo (Pasqualoni), Solerio (Bezziccheri), Fortunato (Sparacello), Mezavilla, Garufo (Marino), De Francesco, Porcino, Sciamanna (Silenzi), Allenatore: Maurizi.

Marcatore: 10′ st Mendicino.