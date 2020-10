1^ Categoria D, marcatori: si sblocca Praticò, gol pesanti per Germanò e Spataro

Il terzo gol in altrettante partite per la coppia Germanò-Spataro fa volare la Cinquefrondese al comando del girone; alla Deliese non basta il secondo gol in campionato di Kebe. Postorino resta a secco, nel San Gaetano tocca al mister trasformarsi in bomber: Falduto segna a Lazzaro, un’autorete nel finale nega la vittoria. Si sblocca Praticò, autore di una doppietta nel successo della Pro Pellaro sulla Scillese; due reti anche per Ferraro che trascina il Rosarno. Il Cobra Rappocciolo inaugura la sua stagione tra i cannonieri andando in rete nel successo del Bianco. Non basta alla Fortitudo la terza marcatura consecutiva di Nicolazzo: il Saint Michel espugna Gallico grazie anche al gol di un altro bomber senza età come Sasà Alessi.

PRIMA CATEGORIA GIRONE D – Classifica marcatori

5 reti: Postorino (San Gaetano Catanoso).

3 reti: Germanò e Spataro (Cinquefrondese), Nicolazzo (Fortitudo), Ferraro (Rosarno).

2 reti: Panetta (Ardore), Corrao e Kebe (Deliese), Luppino e Nasser (Fortitudo), Seminara (Lazzaro), De Leo (Nuovo Polistena), Bruzzese (Palizzi), Praticò (Pro Pellaro).

1 rete: 31 calciatori.