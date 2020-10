Reggina, dall’Entella al Cosenza in 76 ore: la testa Ã¨ giÃ  al derby

Ripartire. Dopo il pari di Chiavari contro l’Entella, la Reggina è tornata a Reggio Calabria (ancor più) consapevole di tante cose: certamente della propria forza (dal momento in cui nella giornata di ieri si è assistito, per lunghi tratti, ad un netto dominio amaranto) ma specialmente di quanto sia imprevedibile il campionato di Serie B e quanto ostiche siano le squadre che vi partecipano. La beffa al 90′, infatti, ha fatto tanto male, aprendo una ferita ricca di rammarico ma nella quale vi è entrata tanta esperienza per il futuro.

Due punti persi più che uno guadagnato, ma farne un dramma adesso servirebbe a poco, specie dal punto di vista psicologico dal momento in cui è alle porte l’immediato ritorno in campo. E non uno qualsiasi. A distanza di 76 ore dal fischio finale della sfida del comunale di Chiavari, infatti, gli amaranto vedranno iniziare una nuova sfida, un nuovo inizio, che potrà quantomeno addolcire la boccata amara di sabato.

Al ”Granillo” arriverà il Cosenza, per quello che sarà un derby ”diverso” per molteplici motivi. E proprio in vista della sfida ai ‘lupi della Sila’, la troupe di mister Toscano ha ripreso a faticare. La squadra – come si evince dal report emesso dal club amaranto – si è ritrovata questa mattina sul campo numero 1 del centro sportivo Sant’Agata, svolgendo esercizi di scarico per chi ha preso parte alla gara di Chiavari, mentre il resto del gruppo ha svolto allenamento con la palla.

Inoltre, risulta come parte della squadra (compresi i vari Ménez, Denis ecc…) nella mattinata odierna abbia lavorato in piscina. In ogni caso, domani ci sarà una nuova seduta di allenamento alla quale seguirà la conferenza di mister Toscano (ore 12).

a.c.