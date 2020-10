Reggina, a Chiavari la conferma: Crisetig è già una certezza assoluta

Virtus Entella-Reggina, il giorno dopo: un'altra prestazione sontuosa per l'ex Inter, al suo primo gol in amaranto.

Se tre indizi fanno una prova, Lorenzo Crisetig ieri ha confermato di essere un centrocampista da categoria superiore, di quelli che probabilmente non hanno raccolto quanto avrebbero meritato nel corso della carriera.

Anche a Chiavari, infatti, l’ex Inter è stato il faro del centrocampo amaranto. Un inizio di campionato importante per il calciatore friulano, sempre tra i migliori in campo in queste battute iniziali. La ciliegina sulla torta, è rappresentata dal bellissimo goal su punizione. Un superbo mancino calciato in maniera chirurgica, con la palla che si è andata ad insaccarsi alla destra del portiere, lambendo il palo. Oltre al gol, tanta sostanza e palloni smistati con una precisione quasi disarmante. Sostituito a pochi minuti dalla fine, forse più per rifiatare visto l’incontrò di marted col Cosenza, che per effettive necessità fisiche.

Il numero 8 amaranto si è conquistato con merito l’aggettivo di “imprescindibile”: sarà durissima per tutti i suoi compagni di reparto, metterne in discussione la titolarità.

