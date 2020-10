Promozione Girone B, 4^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Un gol di Panetta regala vittoria e primato solitario al Gioiosa contro lo Sporting Catanzaro Lido; non basta alla Gioiese la doppietta di Sanchez per espugnare Filogaso. Prima vittoria per il Melicucco, primo punto per l’Africo sempre ultimo.

PROMOZIONE GIRONE B – 4^ giornata (18/10/2020)

Africo-Monasterace 1-1

Archi-Vallata del Torbido 2-0 17/10

Bagnarese-Rombiolese 0-0 17/10

Filogaso-Gioiese 2-2

Gioiosa-Sporting Catanzaro Lido 1-0

Melicucco-Ludos Ravagnese 3-1

Parghelia-Borgo Grecanico 1-1 17/10

San Giorgio-Brancaleone 4-0 17/10

Classifica

10 Gioiosa

9 San Giorgio

8 Borgo Grecanico, Filogaso

7 Brancaleone, Gioiese, Sporting Catanzaro Lido

6 Ludos Ravagnese

5 Archi, Melicucco

3 Bagnarese

2 Monasterace, Parghelia, Rombiolese, Vallata del Torbido

1 Africo

Prossimo turno – 5^ giornata (21/10/2020)

Borgo Grecanico-Filogaso

Brancaleone-Gioiosa

Gioiese-Africo

Ludos Ravagnese-San Giorgio

Monasterace-Melicucco

Parghelia-Bagnarese

Sporting Catanzaro Lido-Archi

Vallata del Torbido-Rombiolese