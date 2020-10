Malore per il signor Femia di Locri: Boca N. Melito-Morrone dura un tempo

Reti bianche all'intervallo dopo un primo tempo in equilibrio; poi il problema di salute accusato dal direttore di gara e la conseguente sospensione

ECCELLENZA – 4^ giornata

Boca N. Melito Admo-Morrone sospesa al 45′ sullo 0-0

Si è conclusa nell’intervallo la sfida di Bocale tra Boca N. Melito e Morrone. Prima di fare rientro in campo per i secondi 45′, il direttore di gara, il signor Alessandro Femia di Locri, ha infatti accusato un malore. I due assistenti, a loro volta della sezione di Locri, Marco Panetta e Andrea Galluzzo, hanno prontamente chiesto l’intervento degli staff sanitari delle due squadre. Ad intervenire in soccorso del direttore di gara è giunto anche il tecnico del Boca N. Melito Pippo Laface, che dismesse le vesti da allenatore, si è calato nella sua “versione” quotidiana e naturale da medico, prestando le cure del caso al giovane arbitro.

Il signor Femia è stato caricato sull’ambulanza giunta sul posto e trasportato in ospedale per accertamenti. Allo sfortunato direttore di gara gli auguri di una pronta ripresa da parte della redazione di RNP.

Il match tra Boca N. Melito e Morrone ripartirà dal calcio d’inizio del secondo tempo, quando verrà recuperato. I primi 45′ si erano chiusi sullo 0-0, con i biancorossi partiti bene e pericolosi più volte nei primi 20′, grazie ai tentativi Paviglianiti, alto di poco, Sapone (a sinistra), deviato dal portiere, e Campolo, salvato da un difensore; la squadra di Infusino ha risposto dal 25′ in poi con il tiro di Amendola alto, la punizione a due in area calciata da Vitale e ribattuta da Parisi, infine con un’azione personale di Azzinnaro, il cui tiro è stato bloccato dal portiere.

(Foto di Nicola Santucci)