Eccellenza, 4^ giornata: risultati, classifica e prossimo turno

Due gare rinviate, una non disputata e una sospesa nel corso dell’intervallo; nei restanti cinque incontri spicca il 7-0 della Vigor Lamezia sulla Palmese, basta un gol invece allo Scalea per prendersi il primo posto. La classifica attuale subirà alcune modifiche dal Giudice Sportivo che in settimana escluderà il Corigliano, togliendo i tre punti ottenuti contro la formazione a biancoazzurra a Palmese, Paolana e Vigor Lamezia.

ECCELLENZA – 4^ giornata (18/10/2020)

Boca N. Melito-Morrone sospesa al 45′ sullo 0-0 per malore dell’arbitro

Isola Capo Rizzuto-Sersale 1-2

Locri-Corigliano non disputata per assenza squadra ospite

Paolana-Gallico Catona rinviata

Reggiomediterranea-Bovalinese rinviata

Scalea-Belvedere 1-0

Soriano-Cotronei 2-1

Stilese-Sambiase 1-3

Vigor Lamezia-Palmese 7-0

Classifica

10 Scalea

9 Locri*, Sambiase

7 Reggiomediterranea*, Sersale, Soriano, Stilese

6 Vigor Lamezia*

5 Isola C.R., Palmese (-1), Paolana*

3 Morrone*

2 Belvedere

1 Boca N. Melito*, Cotronei

0 Bovalinese*, Gallico Catona**

-1 Corigliano* (-1)

*una partita in meno

**due partite in meno

Prossimo turno – 5^ giornata (21/10/2020)

Belvedere-Soriano

Bovalinese-Boca N. Melito

Corigliano-Isola Capo Rizzuto

Cotronei-Reggiomediterranea

Gallico Catona-Locri

Morrone-Sambiase

Palmese-Paolana

Sersale-Scalea

Vigor Lamezia-Stilese