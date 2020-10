Virtus Entella-Reggina, l’MVP dei nostri lettori: Crisetig, ancora lui…

E' Lorenzo Crisetig il Most Valuable Player amaranto della sfida del Comunale di Chiavari

Torna il sondaggio targato ReggioNelPallone relativo al miglior giocatore in campo degli amaranto (Most Valuable Player), volto al coinvolgimento dei nostri lettori.

Daniele Liotti, Hachim Mastour e Lorenzo Crisetig. Questi i tre calciatori sottoposti al vostro giudizio per quanto concerne la terza uscita in campionato della Reggina, che a Chiavari contro la Virtus Entella è andata vicinissima alla vittoria, negata al 90′ dal pareggio in extremis di Mancosu.

Il sondaggio post partita, svoltosi come sempre attraverso la pagina ufficiale facebook di ReggioNelPallone, si è concluso con la vittoria del centrocampista Lorenzo Crisetig, autore di un’altra prestazione sublime culminata con la rete del momentaneo vantaggio amaranto. Un calcio di punizione pennellato, preciso e delicato che si è insaccato al lato del palo difeso dal portiere Borra. Il centrocampista di Cividale del Friuli, dopo essere stato l’MVP della sfida con la Salernitana, si concede il bis e si conferma sempre di più una certezza…

Il friulano ha raccolto 79 delle 121 preferenze espresse sotto forma di “reactions”. Al secondo posto Hachim Mastour con 41, al terzo Daniele Liotti con 1.

Appuntamento a martedì 20 ottobre, sempre sulla pagina facebook di ReggioNelPallone, per il “vostro migliore in campo” di Reggina-Cosenza.