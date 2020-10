Reggina-Cosenza, il derby in diretta su Raisport

Tre anni dopo. Al Granillo torna Reggina-Cosenza, sfida che mancava dal 2017. In serie B invece, l’ultimo precedente risale addirittura alla stagione 2001/2002. Al di là degli addetti ai lavori accreditati, il derby sarà visto dal vivo soltanto dal migliaio di mille “fortunati” che sono riusciti ad accaparrarsi il biglietto mediante la vendita online di questa mattina. Tutti coloro i quali sceglieranno la Tv per assistere all’evento, oltre che a Dazn potranno affidarsi anche a Raisport, che trasmetterà in diretta il match tra amaranto e rossoblù.

Di seguito, la nota di reggina1914.it.

La gara tra Reggina e Cosenza, valevole per la quarta giornata del campionato di Serie BKT, in programma martedì 20 ottobre alle ore 21, sarà trasmessa in diretta su Rai Sport, canale 57 dtt.