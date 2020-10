Virtus Entella, Tedino: ”La mia squadra ha dimostrato di avere attributi belli grandi”

La Reggina torna da Chiavari con un punto, perdendo i restanti due al 90′ a causa del calcio di rigore concesso e realizzato da Mancosu. Nel post gara, il tecnico biancoceleste Bruno Tedino ha analizzato la partita della sua Virtus Entella. Di seguito, le sue parole:

LA PARTITA- ”Abbiamo fatto un ottimo primo tempo. Questi ragazzi stanno lavorando tra molte difficoltà viste le tante assenze ed il risultato di oggi è il giusto premio per loro, siamo contenti per questo. Fino a quando c’è stata la parità numerica è stata una partita molto bella dal punto di vista tattico. Il gol ha cambiato tutto, l’espulsione ancora di più.

SENZA MAI MOLLARE- ”Ci abbiamo creduto fino alla fine, anche se obiettivamente la Reggina ha anche avuto le occasioni per raddoppiare. La mia squadra ha dimostrato di avere degli attributi belli grandi. Stiamo creando un bel gruppo e mi piace, sono il primo tifoso e sono orgoglioso. La gente deve sapere che stiamo lavorando tra mille difficoltà, senza scaricare responsabilità a nessuno, ma lavorare con con ragazzi giovani alle prime esperienze in Serie B non è semplice. Oggi qualcosa in più ce l’hanno data Petrovic, Koutsoupias e Mancosu, che sono entrati molto bene dando un segnale alla squadra”.

SU MANCOSU- ”Matteo è un ragazzo molto intelligente. E’ una persona umile e competitiva, sono orgoglioso di lui”.