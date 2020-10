Virtus Entella-Reggina, probabili formazioni e dove vederla in streaming

Tutte le informazioni utili per la gara di questo pomeriggio

Terza giornata del campionato di serie B 2020/2021, a Chiavari si sfidano Virtus Entella e Reggina, con gli uomini di Tedino alla ricerca della prima vittoria in campionato e gli amaranto di Toscano che cercano continuità dopo il successo contro il Pescara arrivato prima della sosta. Qualche novità di formazione per entrambe le compagini per la gara di questo pomeriggio.

Virtus Entella-Reggina, le probabili formazioni

Tedino (che festeggia le 400 panchine tra i “pro”) alla ricerca dei tre punti dovrebbe optare per una formazione offensiva con Morosini dietro De Luca e Brunori.

Bruno Tedino in vista della gara di domani dovrà fare di necessità virtù a fronte di una squadra decimata dalle assenze. non ci sarà il terzino sinistro Costa, il quale sarà sostituito da Pavic.

PROBABILE FORMAZIONE VIRTUS ENTELLA

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Pavic; Paolucci, Crimi, Settembrini; Morosini; De Luca, Brunori. All. Tedino

Toscano sembra voler procedere sulla via della continuità seppur con qualche scelta forzata, dettata da motivi di forza maggiore. La prima novità è tra i pali, che vedranno tra essi l’esperto Guarna al posto del giovane Plizzari, colpito dal covid-19 In difesa con Loiacono e Rossi dovrebbe fare l’esordio dal primo minuto anche Cionek.

In mezzo al campo, il duo Crisetig-Bianchi, a sinistra confermato Liotti a destra giocherà la new entry Mario Situm(presenza annunciata dallo stesso Toscano). Nicola Bellomo agirà da trequartista alle spalle della coppia Menez-Denis (argentino che cerca il primo gol in stagione).

PROBABILE FORMAZIONE REGGINA

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. All. Toscano

Virtus Entella-Reggina, dove vederla in streaming

La partita tra Virtus Entella e Reggina, valida per la terza giornata di campionato di serie B si giocherà a Chiavari con fischio d’inizio alle ore 15 (posticipata di un’ora nella giornata di ieri) e potrà essere vista sulla piattaforma DAZN.

Ricordiamo che sia la Virtus Entella che la Reggina torneranno in campo martedì per il turno infrasettimanale di serie B.