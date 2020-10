Virtus Entella-Reggina, LIVE SU RNP: Liotti sfiora subito il vantaggio

Dopo la sosta torna in campo la Reggina impegnata nell’inedita sfida di Chiavari contro la Virtus Entella. Gli amaranto cercano continuità, mentre i locali di Tedino rincorrono la prima vittoria.

Calcio d’inizio alle ore 15, segui gli aggiornamenti LIVE su RNP.

VIRTUS ENTELLA-REGGINA 0-0

9′ Adesso è l’Entella che cerca di affacciarsi dalle parti di Guarna, senza però creare pericoli

4′ Vicina al gol la Reggina sugli sviluppi di un calcio di punizione con il bel sinistro di Liotti dalla distanza, palla che sfiora il palo

2′ Reggina subito in attacco: doppio angolo per gli amaranto

1′ Gara al via

Un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria

Squadre appena scese in campo

LE FORMAZIONI UFFICIALI

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Pavic; Paolucci, Crimi, Brescianini; Morosini; Brunori, De Luca. A disposizione: Balducci, Albertazzi, Cleur, De Santis, Bonini, Cardoselli, Pellizzer, Mancosu, Coppolaro, Toscano, Petrovic, Koutsoupias. Allenatore: Tedino.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Peli, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Vasic. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (Vito Mastrodonato di Molfetta e Marco Trinchieri di Milano). IV uomo: Alberto Santoro di Messina.

Fare di necessità virtù. E’ quanto dovrà fare Bruno Tedino in vista della gara di domani contro la Reggina, a fronte di una squadra decimata dalle assenze così come successo nel pari con il Cosenza e nella sconfitta con la Reggiana. Il tecnico dei liguri dovrà dunque affidarsi ai ‘superstiti’, ma la formazione (4-3-1-2 il modulo) non dovrebbe discostarsi molto dall’ultima uscita.

Proprio rispetto a quest’ultima, non ci sarà il terzino sinistro Costa, il quale sarà sostituito da Pavic. A destra invece De Col è in vantaggio sull’ex Mauro Coppolaro, per il quale non si esclude un impiego a partita in corso. Al centro della linea difensiva, ovvero davanti all’estremo difensore Borra (unico rimasto), ci sarà la coppia Poli-Chiosa.

Ad agire davanti alla difesa sarà Andrea Paolucci (fratello dell’amaranto Lorenzo), il quale avrà ai suoi lati Crimi e Settembrini. Sulla trequarti spazio a Morosini, il quale avrà davanti a sé il tandem offensivo formato da De Luca e Brunori. In dubbio Mancosu, Pellizzer e Schenetti.

Toscano sembra voler procedere sulla via della continuità seppur con qualche scelta forzata, dettata da motivi di forza maggiore. La prima novità è tra i pali, che vedranno tra essi l’esperto Guarna al posto del giovane Plizzari, colpito dal covid-19 e costretto ad osservare il periodo di quarantena. La linea difensiva va invece verso una scelta che potrà consolidarsi sempre di più da qui in avanti, ovvero l’impiego di Cionek dal 1′. Si tratterebbe del suo esordio da titolare in maglia amaranto e, con molta probabilità, sarà schierato tra gli inamovibili Loiacono e Rossi.

In mezzo al campo, il duo Crisetig-Bianchi dovrebbe ripetersi almeno per questa partita, ma non è da sottovalutare un eventuale impiego di Folorunsho, il quale ha una notevole e fruttuosa esperienza sul sintetico (Francavilla docet). E se a sinistra la presenza di Liotti sembra quasi essere scontata, a destra lo è ancora di più quella del new entry Mario Situm, annunciata dallo stesso Toscano in conferenza in virtù dell’assenza di Rolando (e, per certi versi, anche di Delprato).

Conferme anche in avanti, con le qualità tecniche di Bellomo che, unite al gran momento di forma del numero dieci, potrebbero rivelarsi l’arma in più sul suddetto terreno artificiale. Lo stesso dicasi per Ménez, mentre Denis è alla ricerca del primo timbro stagionale.

Le probabili formazioni:

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Pavic; Paolucci, Crimi, Settembrini; Morosini; De Luca, Brunori. All. Tedino

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. All. Toscano