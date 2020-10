Virtus Entella-Reggina, le formazioni ufficiali: prima da titolare per Cionek

Appena divulgate le formazioni ufficiali della sfida tra Virtus Entella e Reggina, in campo alle ore 15. Confermata la nostra probabile in casa Reggina, con Toscano che opta per la via delle conferme e schiera gran parte dei calciatori scesi in campo contro il Pescara.

Le uniche varianti sono Guarna in porta (al posto di Plizzari, positivo al covid), Cionek al centro della difesa (favorito a Gasparetto) e Situm sulla fascia destra (vista l’indisponibilità di Rolando e Delprato).

Queste le scelte dei due tecnici:

Virtus Entella (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Pavic; Paolucci, Crimi, Brescianini; Morosini; Brunori, De Luca. A disposizione: Balducci, Albertazzi, Cleur, De Santis, Bonini, Cardoselli, Pellizzer, Mancosu, Coppolaro, Toscano, Petrovic, Koutsoupias. Allenatore: Tedino.

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. A disposizione: Farroni, Di Chiara, Gasparetto, Peli, Stavropoulos, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Vasic. Allenatore: Toscano.

Arbitro: Luca Pairetto di Nichelino (Vito Mastrodonato di Molfetta e Marco Trinchieri di Milano). IV uomo: Alberto Santoro di Messina.