Virtus Entella-Reggina 1-1, TOP&FLOP: Crisetig e Mastour sugli scudi, Rossi fatale

Due punti persi più che uno guadagnato. La Reggina torna da Chiavari con l’amaro in bocca per non aver chiuso una partita dominata per lunghi tratti e che solo al 90′ ha servito su piatto d’oro una beffa fino a quel momento inimmaginabile. Ci ha pensato il rigore realizzato da Mancosu, infatti, a gettare nella testa dei tifosi amaranto (e non solo) un secchio d’acqua fredda. Farne un dramma adesso, tuttavia, servirà a poco, specie dal punto di vista psicologico dal momento in cui tra tre giorni si tornerà nuovamente in campo.

Di seguito, i TOP&FLOP della gara tra le fila degli amaranto:

TOP

Lorenzo Crisetig: Ha una marcia in più rispetto agli altri e la si nota ogni qual volta il pallone gli giunge tra i piedi, sopraffini, delicati. Cambia passo con facilità, trova sempre la soluzione più congeniale e dimostra di avere un’intelligenza tattica di altra categoria. Sigla il gol del vantaggio grazie ad una pennellata precisa e ben indirizzata, per una rete ampiamente meritata per quanto fatto vedere finora. Il campionato è iniziato da tre giornate ed in tutte queste lo troviamo tra i Top della squadra: più che una piacevole scoperta, si tratta di un’assoluta certezza.

Hachim Mastour: Per Toscano, avere una rosa ampia con più giocatori forti nello stesso ruolo è una mossa con il fine di non far risentire della sostituzione di qualcuno e mantenere la gara in equilibrio. Mastour, oggi, è stato la contro prova. E’ entrato nella ripresa subentrando ad un Bellomo non brillante ed ha regalato spettacolo fino alla fine, facendo sentire eccome la sua presenza. Suona la sveglia agli amaranto con fraseggi, percussioni, dribbling e guizzi continui: la retroguardia ligure avrà ancora il mal di testa…

FLOP

Marco Rossi: Probabilmente non ci si aspettava che un calciatore della sua caratura e della sua esperienza potesse incidere in modo negativo sulla gara, specie con un errore che è costato due punti. Non è stata certamente la sua miglior partita, dal momento in cui è stato anche colui il quale ha sofferto di più nel terzetto difensivo.