Virtus Entella, Mancosu: ”La Reggina ha grandi palleggiatori. A un certo punto…”

La Reggina torna da Chiavari con un punto, perdendo i restanti due al 90′ a causa del calcio di rigore concesso e realizzato da Mancosu. Nel post gara, lo stesso attaccante biancoceleste, autore del gol del pareggio, ha analizzato la partita della sua Virtus Entella. Di seguito, le sue parole:

Sulla partita: ”Avevamo bisogno di non perdere. E’ stata una partita difficile, la Reggina è un ottima squadra, ha trovato il vantaggio ed ha giocato per un lungo tratto con un uomo in più. Sono bravi palleggiatori, quindi a un certo punto facevamo fatica a conquistare palla. Per fortuna non hanno raddoppiato e noi abbiamo saputo sfruttare le poche occasione per riacciuffare la partita.

La mia esultanza? Ho ancora tanta voglia di giocare, quando fai gol ancor di più. Meritavamo questo punto che serve per il morale. Un’altra sconfitta in casa non sarebbe stata presa bene. Ci teniamo stretto il punto e guardiamo al futuro”.