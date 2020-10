Serie B, terza giornata: il programma delle gare e dove guardarle in streaming

Il match tra Frosinone e Ascoli, valevole per la 3a giornata della Serie BKT previsto inizialmente per le ore 14 del 17 ottobre, si disputerà alle ore 19 dello stesso giorno.

In seguito al caso di positività riscontrato alla Virtus Entella, così come previsto dal comunicato n.29 della Lega B che regola i casi di positività e rinvio gare, l’orario di Virtus Entella-Reggina viene modificato su richiesta del club di casa per permettere di conoscere l’esito del ciclo di test/accertamenti a cui si è sottoposta la squadra. La partita si disputerà alle 15 e non più alle 14 sempre di sabato 17 ottobre.

Il programma completo della terza giornata di serie B:

BRESCIA –LECCE 3-0 (giocata ieri)

Sabato 17 ottobre 2020

Ore 14.00 COSENZA–CITTADELLA – diretta Dazn

Ore 14.00 CREMONESE -VENEZIA – diretta Dazn

Ore 14.00 PORDENONE–SPAL – diretta Dazn

Ore 14.00 REGGIANA -CHIEVOVERONA – diretta Dazn

Ore 14.00 SALERNITANA –PISA – diretta Dazn

Ore 15.00 VIRTUS ENTELLA –REGGINA – diretta Dazn

Ore 16.00 PESCARA –EMPOLI – diretta Dazn

Ore 19.00 FROSINONE –ASCOLI – diretta Dazn