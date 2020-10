Qui Entella: Coppolaro ritrova la Reggina, Tedino fa 400

Un mix di gioventù ed esperienza, ma attualmente con l’infermeria piena. È questa la situazione relativa alla rosa della Virtus Entella, che alle 15 scenderà in campo tra le mura amiche del Comunale di Chiavari per sfidare la Reggina.

Tuttavia, nonostante le difficoltà oggettive e la caratura dell’avversario, gli uomini di Tedino vorranno ben figurare davanti ai propri tifosi e cercare di dare una svolta a questo inizio di campionato, ancora a secco di vittorie. La sfida contro gli amaranto, per certi versi avrà un sapore speciale in casa biancazzurra.

Lo avrà sicuramente per Mauro Coppolaro, che vivrà la gara da ex visti i suoi trascorsi in amaranto. Per lui, infatti, la Reggina non è stata solo una sua ex squadra, bensì il club dove tutto ebbe inizio. Circa cinque anni vissuti al Sant’Agata prima dell’esordio assoluto tra i professionisti ed in particolar modo in Serie B (dove in quella stagione, 2013/14, collezionò 5 presenze) ed il successivo trasferimento all’Udinese.

Si augura che sia una partita da ricordare anche Bruno Tedino, che contro gli amaranto siederà su una panchina professionistica per la 400esima volta. A precisa domanda, ai microfoni ufficiali del club, il tecnico ha così risposto a riguardo: “Ringrazio l’Entella per questo tipo di riconoscimento, stiamo costruendo qualcosa di importante insieme, ma i numeri li guarderò quando sarò un pochino più vecchio, per adesso penso solo a fare una grande partita domani”.