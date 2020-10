Promozione, gli anticipi: poker e primato per il San Giorgio, gioia Archi, pari del Borgo

Negli anticipi della quarta giornata di Promozione, San Giorgio a valanga nei confronti del Brancaleone: la squadra di mister Marcianò rifila un netto poker al Brancaleone, a segno Mangiola, Sartiano, Laurendi (terzo gol in quattro gare) e Cormaci. I neroverdi, grazie a questo successo, si prendono la vetta solitaria della classifica per almeno 24 ore, grazie anche al contemporaneo pari del Borgo Grecanico in casa del Parghelia: alla compagine melitese non basta la rete di Obinna per ottenere i tre punti. L’intero bottino invece se lo porta a casa l’Archi che prevale sul Vallata del Torbido. Reti bianche tra Bagnarese e Rombiolese.

PROMOZIONE GIRONE B – 4^ giornata (18/10/2020)

Africo-Monasterace: Falco di Catanzaro (Zangara-Megna)

Archi-Vallata del Torbido 2-0 17/10

Bagnarese-Rombiolese 0-0 17/10

Filogaso-Gioiese: Macrina di Reggio Calabria (Gigliotti-De Bartolo)

Gioiosa-Sporting Catanzaro Lido: Idone di Reggio Calabria (Zema-Crucitti)

Melicucco-Ludos Ravagnese: Pasqua di Vibo Valentia (Piccolo-Ritorto)

Parghelia-Borgo Grecanico 1-1 17/10

San Giorgio-Brancaleone 4-0 17/10

Classifica

9 San Giorgio*

8 Borgo Grecanico*

7 Brancaleone*, Filogaso, Gioiosa, Sporting Catanzaro Lido

6 Gioiese, Ludos Ravagnese

5 Archi*

3 Bagnarese*

2 Melicucco, Parghelia*, Rombiolese*, Vallata del Torbido*

1 Monasterace

0 Africo

*una partita in più