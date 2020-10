Virtus Entella-Reggina, le pagelle amaranto: Mastour suona la sveglia, certezza Crisetig. Rossi sbaglia ancora

Ultime News

Si è giocata oggi la terza giornata del campionato di serie B (ieri l’anticipo Brescia-Lecce). Martedì squadre già in campo per il turno infrasettimanale, al Granillo derby Reggina-Cosenza. SERIE B RISULTATI TERZA...

Reggina

Due punti persi più che uno guadagnato. La Reggina torna da Chiavari con l’amaro in bocca per non aver chiuso una partita dominata per lunghi tratti e che solo al 90′ ha servito su piatto d’oro una beffa fino a...