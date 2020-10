2^ Categoria, gli anticipi: successi in trasferta per Rizziconi e Taurianovese

Partito ufficialmente il campionato di Seconda Categoria che ha visto svolgersi due anticipi nel Girone E. Il Rizziconi passa per 2-1 in casa dell’Antonimina; di misura anche il successo della AsiSport Taurianovese, Sport Palmi battuto a domicilio. Domenica in programma gli altri quattro incontri con il Siderno a Varapodio e il Gallina a Saline.

2^ CATEGORIA GIRONE E – 1^ giornata (18/10/2020)

Antonimina-Rizziconi 1-2 17/10

Campese-Calcistica Spinella

Real Cittanova-Sangiorgese

Saline Joniche-Gallina

Sport Palmi-AsiSport Taurianovese 0-1 17/10

Varapodio-Siderno