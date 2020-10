1^ Categoria, gli anticipi: Bianco balza in testa, tris della Pro Pellaro, Catona corsaro

Il Bianco si prende la vetta per 24 ore, avanza la Pro Pellaro, colpo in trasferta del Catona imbattuto; rinviata Palizzi-Bovese

Si sono disputati solo tre dei quattro anticipi in programma nel Girone D di Prima Categoria, rinviato infatti per campo impraticabile il derby tra Palizzi e Bovese. Il Bianco batte l’Ardore e si prende la vetta per 24 ore, uno dei due gol che vale il primato porta la firma dell’eterno Rappocciolo; la Pro Pellaro rispetta il pronostico e affonda la Scillese, in gol il giovane Manti e il solito Praticò, autore di una doppietta. Colpo del Catona che a Santa Cristina ottiene la prima vittoria.

1^ CATEGORIA GIRONE D – 3^ giornata (18/10/2020)

Bianco-Ardore 2-1 17/10

Cinquefrondese-Deliese: Giustra di Reggio Calabria

Fortitudo-Saint Michel: Morgese di Vibo Valentia

Lazzaro-San Gaetano: Gallo di Lamezia Terme

Palizzi-Pol. Bovese rinviata

Pro Pellaro-Scillese 3-0 17/10

Rosarno-Nuovo Polistena: Costantino di Reggio Calabria

Santa Cristina-Catona 1-2 17/10

Classifica

7 Bianco*

6 Cinquefrondese, Deliese, Pro Pellaro*, San Gaetano

5 Catona*

4 Ardore*

3 Fortitudo, Palizzi

2 Lazzaro, Rosarno

1 Nuova Polistena, Santa Cristina*

0 Pol. Bovese, Saint Michel, Scillese*

*una partita in più