Virtus Entella-Reggina, Toscano alla vigilia: “Non ho dubbi di formazione, a destra giocherà Situm”

A meno di 24 ore dal match tra Virtus Entella e Reggina, da Chiavari il tecnico Mimmo Toscano ha analizzato il match con la stampa, valido per la terza giornata del campionato di serie B.

Entella-Reggina, si gioca sul sintetico

“Ci siamo allenati due giorni sul sintetico, loro certamente conoscono meglio il campo ma il terreno non penso incida. Credo che invece inciderà quanta concertazione e attenzione in più metteremo in questa partita perché ci saranno variabili differenti. Noi dobbiamo fare la partita che abbiamo preparato, ho detto ai ragazzi che la nostra squadra ha margini di miglioramento e dobbiamo lavorare su questo. Domani è un altro test per capire quanto possiamo ancora migliorare” ha detto Mimmo Toscano, tecnico della Reggina.

Entella-Reggina, pochi dubbi di formazione per Toscano

“Non ho dubbi di formazione, Guarna andrà in porta, in più mancherà Delprato e sarà Situm il suo sostituto. Io non sono d’accordo con il turnover, io guardo più allo stato fisico e mentale dei calciatori, in ogni partita a prescindere da quanti giorni si abbiano per preparare la partita. L’Entella ha individualità di grande valore in quasi tutti i reparti con giocatori che ti possono mettere in difficoltà, come ho detto per noi è un test che ci dovrà far capire quanto possiamo migliorare ancora”.

Entella-Reggina, Rivas e Vasic sono a disposizione

“Entrambi oggi hanno partecipato alla rifinitura con la squadra e sono disponibili per essere impiegati domani.

Sugli impegni delle nazionali, Toscano ha spiegato: “E’ sempre un orgoglio ed un piacere mandare i propri calciatori in Nazionale, ma in questo momento credo si debbano prendere le giuste precauzioni, è un argomento da mettere al vaglio delle Federazioni. C’è il rischio che se ti ritrovi con più positivi in squadra poi vengono meno le caratteristiche che si sono costruite sulla squadra”.