Virtus Entella-Reggina, la probabile formazione biancoceleste: Morosini alle spalle di De Luca

Fare di necessità virtù. E’ quanto dovrà fare Bruno Tedino in vista della gara di domani contro la Reggina, a fronte di una squadra decimata dalle assenze così come successo nel pari con il Cosenza e nella sconfitta con la Reggiana. Il tecnico dei liguri dovrà dunque affidarsi ai ‘superstiti’, ma la formazione (4-3-1-2 il modulo) non dovrebbe discostarsi molto dall’ultima uscita.

Proprio rispetto a quest’ultima, non ci sarà il terzino sinistro Costa, il quale sarà sostituito da Pavic. A destra invece De Col è in vantaggio sull’ex Mauro Coppolaro, per il quale non si esclude un impiego a partita in corso. Al centro della linea difensiva, ovvero davanti all’estremo difensore Borra (unico rimasto), ci sarà la coppia Poli-Chiosa.

Ad agire davanti alla difesa sarà Andrea Paolucci (fratello dell’amaranto Lorenzo), il quale avrà ai suoi lati Crimi e Settembrini. Sulla trequarti spazio a Morosini, il quale avrà davanti a sé il tandem offensivo formato da De Luca e Brunori. In dubbio Mancosu, Pellizzer e Schenetti.

LA PROBABILE FORMAZIONE BIANCOCELESTE

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Borra; De Col, Chiosa, Poli, Pavic; Paolucci, Crimi, Settembrini; Morosini; De Luca, Brunori. All. Tedino

INDISPONIBILI: Costa, Morra, Nizzetto, Rodriguez, Settembrini, Paroni, Russo