Virtus Entella-Reggina, la probabile formazione amaranto: solo certezze per Toscano

”Sulla formazione non ho dubbi”. Senza indugi, mister Toscano ha così risposto alla domanda (postagli durante la conferenza virtuale pre-gara) circa l’undici titolare che scenderà in campo domani in quel di Chiavari contro l’Entella. Nessun dubbio ma solo certezze per il tecnico reggino, che in primo piano vede la sfida ai liguri ma allo stesso tempo non sottovaluta le gare successive, poste sullo sfondo e temibili perché a distanza ravvicinata. D’altronde, non pensarci non sarebbe una mossa brillante.

Due novità tra difesa e centrocampo

Tornando alla sfida di domani, Toscano sembra voler procedere sulla via della continuità seppur con qualche scelta forzata, dettata da motivi di forza maggiore. La prima novità è tra i pali, che vedranno tra essi l’esperto Guarna al posto del giovane Plizzari, colpito dal covid-19 e costretto ad osservare il periodo di quarantena. La linea difensiva va invece verso una scelta che potrà consolidarsi sempre di più da qui in avanti, ovvero l’impiego di Cionek dal 1′. Si tratterebbe del suo esordio da titolare in maglia amaranto e, con molta probabilità, sarà schierato tra gli inamovibili Loiacono e Rossi.

In mezzo al campo, il duo Crisetig-Bianchi dovrebbe ripetersi almeno per questa partita, ma non è da sottovalutare un eventuale impiego di Folorunsho, il quale ha una notevole e fruttuosa esperienza sul sintetico (Francavilla docet). E se a sinistra la presenza di Liotti sembra quasi essere scontata, a destra lo è ancora di più quella del new entry Mario Situm, annunciata dallo stesso Toscano in conferenza in virtù dell’assenza di Rolando (e, per certi versi, anche di Delprato).

Attacco confermato

Conferme anche in avanti, con le qualità tecniche di Bellomo che, unite al gran momento di forma del numero dieci, potrebbero rivelarsi l’arma in più sul suddetto terreno artificiale. Lo stesso dicasi per Ménez, mentre Denis è alla ricerca del primo timbro stagionale.

LA PROBABILE FORMAZIONE IN GRAFICA

REGGINA (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Cionek, Rossi; Situm, Bianchi, Crisetig, Liotti; Bellomo; Ménez, Denis. All. Toscano

INDISPONIBILI: Plizzari, Delprato, Rolando, Charpentier

(a cura di Antonio Calafiore)