V.Entella-Reggina, i convocati amaranto: quattro assenze e due recuperi per Toscano

I convocati amaranto per la trasferta di Chiavari

Il tecnico Domenico Toscano ha diramato la lista dei 24 calciatori convocati per la gara tra Virtus Entella e Reggina, valevole per la terza giornata del campionato di Serie BKT.

C’è Lafferty, il quale ha raggiunto i compagni direttamente in terra ligure, mentre come ci si poteva aspettare non sarà della partita Delprato, fermato dell’obbligo di quarantena. Alla sua assenza, si aggiungono quelle di Rolando, Plizzari e Charpentier. Recuperato, invece, lo svedese Vasic e l’honduregno Rivas.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri: Farroni, Guarna.

Difensori: Cionek, Di Chiara, Gasparetto, Liotti, Loiacono, Peli, Rossi, Stavropoulos.

Centrocampisti: Bianchi, Crisetig, De Rose, Faty, Folorunsho, Marcucci, Mastour, Rivas, Situm.

Attaccanti: Bellomo, Denis, Lafferty, Ménez, Vasic.