Virtus Entella-Reggina, cambia l’orario: posticipato il fischio d’inizio

Cambia l’orario del calcio d’inizio della sfida tra Virtus Entella e Reggina, valida per la terza giornata del campionato di Serie B. Dapprima fissato per le ore 14, il fischio d’inizio della gara è stato posticipato di un’ora e, salvo imprevisti, si partirà dunque alle ore 15.

Tale rinvio è senza dubbio riconducibile alla positività al covid riscontrata questa mattina all’interno del gruppo squadra dell’Entella. Il club ligure, in tal senso, si è appellato al secondo punto del nuovo regolamento, che recita: ”Qualora uno o più calciatori della stessa squadra risulti/risultino positivo/i al virus a seguito dei test eseguiti entro le 48 ore antecedenti la gara, il Club ha l’obbligo di far svolgere immediatamente al Gruppo squadra un ciclo di test mediante “tampone rinofaringeo” ovvero a mezzo diverso accertamento effettuato in conformità al protocollo sanitario di volta in volta vigente.

Qualora i casi di positività al virus siano riscontrati nei calciatori del Club ospitante, in attesa di conoscere l’esito del predetto immediato ciclo di test/accertamenti, che comunque dovrà pervenire almeno quattro ore prima del calcio d’inizio, il Club stesso potrà richiedere alla Lega il posticipo dell’orario della gara in programma. Solamente qualora la gara sia programmata dopo le ore 20.30, la Lega potrà disporre il posticipo al giorno successivo.

Potrebbero seguire ulteriori novità…