Serie D Girone I, programma e arbitri della 4^ giornata

Sette incontri in programma per la quarta giornata del Girone I di Serie D, rinviato al 4 novembre il derby siciliano Licata-Paternò, ma soprattutto il derby calabrese tra San Luca e Castrovillari che avrebbe visto il duello in panchina tra Cozza e Franceschini. La Cittanovese, volata al comando dopo il trionfo di Rende, è attesa dalla trasferta in casa del Città di Sant’Agata; viaggio in Sicilia anche per un Roccella a caccia di punti: la squadra di Galati sarà ospite del Dattilo.

SERIE D GIRONE I – 4^ giornata (18/10/2020)

Città di Sant’Agata-Cittanovese: Mirabella di Napoli (Aletta-Dell’Isola)

Dattilo-Roccella: Luongo di Napoli (Pelosi-Vitale)

Licata-Paternò rinviata al 04/11

Marina di Ragusa-Biancavilla: Negrelli di Finale Emilia (Marchese-Rainieri)

ACR Messina-Acireale: Pistarelli di Fermo (Bartoluccio-Ruperto)

Rende-Rotonda: Cevenini di Siena (Bonaccorso-Testaì)

San Luca-Castrovillari rinviata al 04/11

Santa Maria Cilento-FC Messina: Palmieri di Conegliano (Spataro-Rinaldi)

Troina-Gelbison: Restaldo di Ivrea (Marconi-Vagheggi)