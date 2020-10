Eccellenza, programma e arbitri della 4^ giornata

Impegni casalinghi per le prime quattro in classifica in questo quarto turno di Eccellenza. Il Locri capolista dovrebbe ospitare il Corigliano, e il condizionale appare d’obbligo viste le voci insistenti che suggeriscono un secondo e definitivo forfait della compagine cosentina. Tra le squadre che inseguono gli amaranto a due lunghezze, la Reggiomediterranea ospiterà la Bovalinese, lo Scalea affronterà il Belvedere, unica squadra ancora senza reti all’attivo, mentre annuncia grande spettacolo l’incontro tra Stilese e Sambiase, sfida diretta Riahi di Lovere. Da tenere d’occhio anche Vigor Lamezia-Palmese.

ECCELLENZA – 4^ giornata (18/10/2020)

Boca N. Melito-Morrone: Femia di Locri (Panetta-Galluzzo)

Isola Capo Rizzuto-Sersale: Petrosino di Lamezia Terme (Cardia-Borrelli)

Locri-Corigliano: Violi di Taurianova (Critelli-Sacco)

Paolana-Gallico Catona: Aureliano di Rossano (Flotta-Greco)

Reggiomediterranea-Bovalinese: Gatto di Lamezia Terme (Presta-Pallone)

Scalea-Belvedere: Dancelli di Brescia (Zappino-Perri)

Soriano-Cotronei: Notaro di Lamezia Terme (Cantafio-Crosta)

Stilese-Sambiase: Riahi di Lovere (Trapasso-Mangone)

Vigor Lamezia-Palmese: Boccuzzo di Reggio Calabria (Celestino-Grimaldi)