“Il Presidente Luca Gallo e la Reggina, in tutte le sue componenti, esprimono cordoglio per la prematura scomparsa della Presidente della Regione Calabria Jole Santelli .

La presidente della Regione Calabria Jole Santelli, 52 anni, è morta la notte scorsa nella sua abitazione, a Cosenza. La notizia è stata confermata dal sindaco di Cosenza Mario Occhiuto persone a da persone a lei vicine.