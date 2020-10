Reggina, Toscano ritrova Rivas ma si gode Bellomo: a Chiavari verso la sua conferma

Porta il nome di Rigoberto Rivas la novità della Reggina a Chiavari. Un ritrovamento prezioso, una soluzione interessante che potrebbe fare le fortune della squadra di mister Toscano viste le ben note qualità del giovane e talentuoso trequartista honduregno, al suo secondo anno a Reggio Calabria in seguito al rinnovo del prestito da parte dell’Inter. Toscano lo ritrova per una gara ufficiale, dalle quali manca praticamente dalla scorsa stagione, dal momento in cui qualche problema muscolare lo ha tenuto fuori per poco più di un mese, dall’amichevole di Benevento sino ad oggi.

Rivas è stata una delle piacevoli scoperte della scorsa stagione, durante la quale si è spesso contraddistinto per la sua esplosività ed i suoi guizzi ‘silenziosi’, specie a partita in corso. Il suo ritorno in vista della sfida con la Virtus Entella rappresenterebbe certamente un’arma in più per gli amaranto, ma che difficilmente verrà usata sin dall’inizio.

Ad oggi, infatti, una posizione ‘privilegiata’ sembra essere ricoperta da Nicola Bellomo, che in queste ultime uscite ha convinto e dimostrato di meritare ampiamente la titolarità in quella posizione. Il fantasista barese, rigenerato con la ‘cura Toscano’, è diventato una certezza nello scacchiere amaranto, nonché pedina duttile e camaleontica. E la sensazione è che a Chiavari, per diverse ragioni, sarà nuovamente il turno del numero 10 di Bari Vecchia. In primo luogo si pensa che il tecnico reggino scelga la via della continuità dopo una settimana di stop, oltre al fatto che l’honduregno è da poco rientrato in gruppo e vanta solo qualche allenamento con i compagni. Da capire se gli verrà concessa una manciata di minuti a partita in corso, fermo restando che, con elevate probabilità, Rivas troverà comunque spazio nell’arco della settimana, dal momento in cui la Reggina sarà chiamata a disputare tre gare in sette giorni (cinque in quindici) e Toscano dovrà affidarsi ad un sostanzioso turn-over.

a.c.