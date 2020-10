Reggina, Patti: ”Apertura del Granillo? Decide la Regione. Toscano è la nostra garanzia”

Da Team Manager a stretto collaboratore del direttore sportivo Massimo Taibi. E’ questa l’evoluzione della carriera di Matteo Patti dopo una sola stagione in riva allo Stretto, dove nel corso della stagione caratterizzata dalla promozione in B degli amaranto ha avuto una ‘promozione’ non da poco.

Il 36enne catanese, ex calciatore, a due giorni dalla trasferta di Chiavari, ha parlato ai microfoni della Gazzetta del Sud. Dall’apertura degli stadi al coronavirus, passando per il mercato. Di seguito, le sue parole:

GRANILLO APERTO A MILLE SPETTATORI- ”Attendiamo comunicazioni. La palla è nelle mani delle Regioni. Se ci sarà uno spiraglio ci faremo trovare pronti. Ci mancano i tifosi, giocare a porte chiuse trasmette tristezza”.

COVID, TUTTO OK AL SANT’AGATA- ”Ci confrontiamo quotidianamente con il dottore Favasuli che monitora i tesserati. Abbiamo ‘blindato’ il centro sportivo, nonostante qualche critica subita, ma non si poteva fare altrimenti. Charpentier e Plizzari sono stati contagiati fuori dalla Calabria.

DELPRATO…- ”Non so se sarà a disposizione per la gara con l’Entella. Il ragazzo è negativo ma è l’Asp di Tirrenia (dove ha fatto il ritiro con la nazionale, ndr) che dovrà dare l’ok.

ENTELLA DA NON SOTTOVALUTARE- ”In B non esistono partite semplici, troveremo un avversario motivato con elementi di qualità. Toscano ha già catechizzato tutti, è lui la nostra garanzia”.

MERCATO- ”Il voto non può che essere positivo, Taibi ha lavorato giorno e notte e non era facile piazzare gli elementi in uscita. Ménez? Bisogna fare i complimenti a Massimo per come ha gestito l’operazione”.

(Foto: Demetrio Marcianò)