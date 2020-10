Reggina, Cionek si candida per una maglia da titolare

Una presentazione video amata e discussa, trenta minuti in coppa Italia contro il Teramo a due giorni dal suo arrivo e un tempo (il secondo) nella sfida interna contro il Pescara. E’ iniziata così l’avventura alla Reggina di Thiago Cionek, il colpo difensivo messo a segno da Massimo Taibi che ha chiuso il mercato in entrata in tale reparto.

Senza troppi giri di parole, il difensore brasiliano naturalizzato polacco, giunto in riva allo Stretto dopo una carriera a cavallo tra la Serie A e la Serie B, già si candida a ricoprire un ruolo da protagonista nello scacchiere di Mimmo Toscano, che tanto lo ha elogiato e tanto punta su di lui, ovviamente senza screditare né gli artefici della promozione né i new entry.

Dal suo arrivo ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi e recuperare al 100% la condizione fisica, dal momento che in seguito allo svincolo con la Spal si è allenato sempre in modo individuale e non gioca una partita da titolare dal 26 luglio scorso, quando proprio con gli estensi sfidò il Torino in Serie A.

Il tecnico reggino lo ha gettato sin da subito nella mischia, seppur in maniera graduale ma consapevole della caratura del calciatore, che pare sia pronto a riprendere le redini di una difesa sin dal primo minuto. Da centrale o leggermente decentrato che sia, dal momento in cui lo stesso Toscano ha marcato la duttilità del difensore in tal senso. Ad oggi, Cionek si trova in rampa di lancio e la sensazione è che a Chiavari, contro l’Entella, possa essere lui a comporre il trio difensivo insieme a Rossi e Loiacono, per quello che sarebbe il suo esordio da titolare in maglia amaranto.

Sicuramente la sosta avrà aiutato: il tecnico a ragionare e studiare soluzioni, il difensore a ritrovare la totale condizione fisica che lo porterà a candidarsi fortemente per una maglia da titolare.

a.c.