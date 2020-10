Irlanda del Nord, Baraclough preserva Lafferty…per l’Entella

Ancora un ko. E’ il terzo di fila rimediato dall’Irlanda del Nord in questa Nations League, competizione europea ad incastro con le qualificazioni al prossimo Euro 2021, che si terrà nel periodo estivo. E se per quest’ultimo la stessa nazionale nordirlandese attende lo spareggio qualificazione contro la Slovacchia, nella prima competizione citata gli uomini Baraclough si trovano all’ultimo posto a quota un punto, sfrutto del pareggio contro la Romania.

Nella serata di ieri, la stessa Irlanda del Nord dell’amaranto Kyle Lafferty è stata sconfitta con il risultato di 1-0 contro la Norvegia. Proprio il tecnico dei britannici, Baraclough ha optato per il totale riposo dell’attaccante della Reggina (in panchina per tutto l’arco della gara), che tre giorni prima era sceso in campo dal 1′ contro l’Austria, disputando sessantuno minuti.

In due gare, dunque, il gigante di Enniskillen è stato ‘preservato’ per centodiciannove minuti. Un dato che, tradotto, non può che essere un vantaggio per mister Toscano e la Reggina in vista della sfida con l’Entella, per la quale Lafferty dovrebbe risultare tra i convocati (seppur sul filo del rasoio visti i tempi tecnici).