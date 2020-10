Dilettanti: il programma degli anticipi tra Promozione e Prima Categoria

Impegni in trasferta per Borgo Grecanico e Brancaleone; derby tra Palizzi e Bovese, la Pro Pellaro riceve la Scillese

Saranno otto, quattro per parte, gli incontri in programma sabato 17 ottobre tra Girone B di Promozione e Girone D di Prima Categoria. In Promozione saranno in campo due del quintetto al comando, entrambe in trasferta: a Croce Valanidi il San Giorgio riceverà il Brancaleone, mentre a Vibo Marina il Parghelia ospiterà il Borgo Grecanico.

In Prima Categoria sfida tra Ardore e Bianco, partite bene e al momento alle spalle del trio di testa: in palio la vetta solitaria della classifica per almeno 24 ore. Derby sempre molto sentito quello tra Palizzi e Polisportiva Bovese; Pro Pellaro impegnata tra le mura amiche contro la Scillese.

Il programma completo degli anticipi (calcio d’inizio alle 15:30)

Promozione Girone B

Bagnarese-Rombiolese

Archi-Vallata del Torbido

Parghelia-Borgo Grecanico Melitese

San Giorgio-Brancaleone

Prima Categoria Girone D

Bianco-Ardore

Palizzi-Pol. Bovese

Pro Pellaro-Scillese

Santa Cristina-Catona