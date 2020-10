Gazzetta del Sud: Reggina, Menez insegue Bonfanti ed Aglietti

A caccia della terza magia. Jeremy Menez, sempre a segno in queste prime due giornate di campionato, punta al tris in casa della Virtus Entella.

Qualora Houdini riuscisse a perforare anche la difesa ligure, diventerebbe il terzo calciatore amaranto, dal dopoguerra ad oggi, ad essere andato in gol nelle prime tre giornate di campionato.

“Analizzando le statistiche del calcio reggino-si legge sull’odierna edizione della Gazzetta del Sud-, ci sono riusciti soltanto due suoi predecessori. Il primo in assoluto è stato Aquilino Bonfanti, centrocampista della Reggina 73/74 che nel torneo cadetto iscrisse il proprio nome nel tabellino dei marcatori contro Parma, Brescia (campo neutro di Piacenza) ed Arezzo. A distanza di oltre vent’anni invece, è toccato ad un centravanti rimasto nel cuore di tutti i tifosi reggini, ovvero Alfredo Aglietti. Arrivato in estate dal Pontedera, nella stagione 94/95 Aglietti mise a segno cinque gol nei primi tre turni: doppiette contro Turris (neutro di Portici) ed Ischia, gol in casa dell’Atletico Catania. Ironia della sorte, uno dei punti fermi di quella squadra, capace di riportare la serie B nella città della fata Morgana dopo quattro anni, era proprio l’attuale allenatore di Menez, ovvero Mimmo Toscano, all’epoca poco più che ventenne”.