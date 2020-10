Serie D, nel recupero Cittanovese in goleada a Rende, doppietta per Viola

La Cittanovese torna da Rende con l’intero bottino in palio, ottenuto al termine di una prova spettacolare condita da ben quattro reti; la squadra giallorossa, grazie al successo in questo incontro, recupero della seconda giornata, aggancia l’Acireale in vetta alla classifica.

Partita in cassaforte per la squadra di Infantino già dopo i primi 45′: a sbloccare il punteggio dopo un quarto d’ora è Alessio Viola, per la prima volta titolare, a segno con una giocata d’alta classe; poco dopo la mezz’ora Christian Silenzi raddoppia e una manciata di minuti più tardi ancora Viola inventa una magia portando a tre le marcature. Nella ripresa mister Infantino manda in campo Dorato, il quale può scrivere il proprio nome sul tabellino dei marcatori quasi all’ora di gioco, servito da un Silenzi ispiratissimo. Il match si chiude con la Cittanovese in trionfo, un netto 4-0 che fa sognare; unica nota stonata del match, il doppio giallo rimediato a metà secondo tempo da Corso, a partita ormai chiusa.

La nuova classifica del Girone I di Serie D

7 Acireale, Cittanovese

6 Biancavilla, Licata, FC Messina, San Luca

5 ACR Messina

4 Castrovillari*, Dattilo*, Gelbison, Rotonda

3 Città di Sant’Agata, Paternò*, S. Maria Cilento*

1 Rende, Troina

0 Marina di Ragusa, Roccella

*una partita in meno