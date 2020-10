Serie B, UFFICIALE: rinviato il match tra Monza e Vicenza

Sette calciatori del Monza positivi al Covid, due in isolamento, rinviato il match contro il Vicenza. Il presidente della Lega serie B vista l’istanza presentata dalla società A.C. Monza relativa alla positività al virus SARS-CoV- 2 di n° 7 calciatori e l’isolamento obbligatorio per altri due calciatori, fino al 17 ottobre 2020; dispone il rinvio della gara MONZA – L.R. VICENZA, valida per la 3ª giornata di andata del Campionato Serie BKT 2020/2021, programmata per sabato 17 ottobre ., ad altra data che verrà fissata dalla Lega Nazionale Professionisti B.