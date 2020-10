Reggina, Mastour: “Il paragone con Zidane? Non me ne ero neanche accorto…”

Testa al campo ed al lavoro, i giudizi lasciano il tempo che trovano. Una filosofia che ha accompagnato Hachim Mastour sin dai primi passi della carriera, quando il fantasista italo-marocchino era considerato tra le promesse del calcio mondiale.

Il classe ’98, si è raccontato ai microfoni della Gazzetta del Sud. “Troppe responsabilità causate dalla maglia del Milan e dal paragone con Zidane, a soli 16 anni? Non hanno pesato, in quanto non me ne ero neanche accorto. Mi ritengo un ragazzo che pensa solo a lavorare ed a far parlare il campo, ho sempre cercato di estraniarmi dai vari giudizi”.

Dopo qualche anno negativo, Mastour vuole riprendersi la scena. “Quel periodo ho deciso di cancellarlo. Ora voglio pensare solo al presente ed al futuro”.