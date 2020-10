Lutto nel mondo del calcio: è morto Fabrizio Ferrigno. Giocò anche nella Reggina…

Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo nel 2008, per lui iniziò la carriera da direttore sportivo, da Messina a Catania, finendo per la Paganese, con la quale è stato eletto miglior ds della Lega Pro della stagione 2016/17.

Per chi non lo conoscesse, si tratta di una nota figura del mondo del calcio, soprattutto di Serie C, categoria nella quale è stato prima calciatore e poi dirigente. Tra le tante, Ferrigno ha vestito anche la maglia della Reggina nella stagione 1994/95 (4 presenze), quella della promozione in Serie B con Zoratti alla guida di quella squadra (della quale faceva parte anche l’attuale tecnico amaranto Mimmo Toscano).

