Giornalismo sportivo in lutto, è morto Gianfranco De Laurentis

Lutto nel giornalismo sportivo nazionale. E’ morto, all’età di 81 anni, Gianfranco De Laurentis, volto noto della tv e primo direttore della testata sportivo della Rai.

Gianfranco De Laurentis ha condotto le più note trasmissioni sportive in onda sulle tv nazionali: fino al 1994 Eurogol, dal 1987 al 1996 ha condotto Domenica Sprint poi La Domenica sportiva, Pole Position e Dribbling, storico rotocalco sportivo fino a diventarne il volto per antonomasia.

La scomparsa di De Laurentis ha lasciato tristezza nel mondo dello Sport italiano e del calcio in particolare: La Lega B, con il presidente Mauro Balata, ha diramato una nota nella quale scrive: “Tra i tanti sport seguiti e raccontati con grande professionalità e competenza da De Laurentiis – si legge nella nota – una menzione particolare va al mondo del calcio. Dal periodo di Domenica Sprint fino alla conduzione de La Domenica Sportiva, passando per la direzione della TGS, la testata sportiva della Rai, o per Dribbling e Stadio Sprint, solo per citarne alcuni, il giornalista si è fatto apprezzare per le sue qualità e per la sua bravura. Alla famiglia di De Laurentiis vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la Serie cadetta”.