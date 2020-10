Gallico Catona, positivi altri due calciatori, si dimette mister Condello

Non c’è pace per il Gallico Catona, già costretto ad una lunga pausa forzata per la positività di un calciatore, che ha portato al rinvio di due incontri tra coppa e campionato; altri due calciatori sono risultati positivi al Covid-19, immediate sono scattate le dovute misure di isolamento. A causa di questa precaria situazione sanitaria, il tecnico Giandomenico Condello ha scelto di lasciare la guida della squadra.

Di seguito il comunicato del club.

A.S.D.GALLICO CATONA F.C.

A.S.D. Gallico Catona F.C. comunica che in data 13.10.2020 ha avuto l’esito dei tamponi, nuovamente effettuato su alcuni dei propri tesserati, che ha dato esito positivo in due calciatori. Ciò ha comportato, come da protocollo, l’isolamento fiduciario individuale per ulteriori 10 giorni per i soggetti positivi e per un altro Calciatore che è stato a contatto con loro. Quanto sopra va a sommarsi ad un precedente isolamento fiduciario di ben 14 giorni per oltre 20 tesserati, con conseguente interruzione dell’attività sportiva relativa alla prima squadra militante nel campionato d’eccellenza Calabrese, e conseguente spostamento della gara tra A.S.D. Gallico Catona e la Gioiese del 7 Ottobre, valida per la Coppa Italia, e della gara tra A.S.D. Gallico Catona e la Vigor Lamezia del 11.10.2020 valida per il terzo turno di campionato d’Eccellenza. Tutto ciò è accaduto nonostante la stretta osservanza del protocollo previsto, e rigidamente applicato, dal primo giorno della preparazione, con tamponi, sanificazione dei locali, controllo quotidiano della temperatura e igienizzazione continua. Alla luce di quanto sopra, ed in considerazione della necessaria e prioritaria tutela della salute, personale e dei propri cari, il tecnico Giandomenico Condello, incontrando questa, A.S.D. Gallico Catona, a conclusione di un sereno confronto, ha ringraziato per la fiducia accordatagli, e nel contempo stante il protrarsi dello stato emergenziale, ha chiesto di essere svincolato dall’impegno di allenatore, presentando le sue dimissioni. La A.S.D. Gallico Catona valutando l’importanza delle motivazioni addotte dall’allenatore Giandomenico Condello apprezzato da sempre quale persona, prima che tecnico, essendo cresciuto in questa associazione sportiva, nella quale è stato giocatore, capitano ed allenatore, non ha potuto fare altro che accoglierne le dimissioni. Ringraziandolo per l’impegno e la dedizione dimostrate da sempre, nello svolgimento dell’attività, nella speranza che le nostre strade tornino a ricongiungersi, l’A.S.D.Gallico Catona gli augura le migliori fortune.