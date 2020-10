Reggina, verso Chiavari: per Toscano dubbio sull’out di destra

La Reggina continua il suo lavoro in vista della trasferta di sabato a Chiavari contro la Virtus Entella, per la terza giornata del campionato di serie B.

Dopo le due prime gare del girone di andata, la prima a Salerno terminata con un risultato di parità e la vittoria interna nel turno successivo contro il Pescara di Oddo (grazie alla doppietta di Liotti e alla rete di Menez, seconda consecutiva), gli amaranto di Toscano sono pronti alla prossima trasferta.

Virtus Entella- Reggina, amaranto al lavoro

In questa settimana la squadra di Toscano ha continuato la preparazione in vista del match di sabato prossimo a Chiavari. La positività al Covid del portiere Plizzari, in ritiro con la Nazionale lo estromettono da una possibile presenza per il match contro l’Entella. Tra i pali è pronto l’esperto Enrico Guarna, protagonista tra i pali nella scorsa trionfale stagione della Reggina culminata con la promozione in serie B.

Inoltre con il gruppo si è rivisto anche Rigoberto Rivas, out da oltre un mese, che ha ripreso a correre con i compagni e potrebbe già essere convocato per la gara di serie B tra Virtus Entella e Reggina

Virtus Entella-Reggina, il dubbio di Toscano

Il vero ballottaggio per una maglia da titolare riguarda invece la corsia di destra. Non ci sarà ancora Gabriele Rolando, alle prese con un problema fisico rimediato nel riscaldamento del match con il Pescara, dove al suo posto ha giocato Delprato. Ma il giovane esterno, che faceva parte della comitiva dell’under 21, potrebbe non poter essere del gruppo: non ci sono indicazioni in tal senso.

Il ballottaggio nella Reggina per la fascia destra sabato prossimo a Chiavari è tutto tra il neo arrivato Situm ed il giovanissimo Peli.

Qualche chance in più per il croato Mario Situm, se le condizioni fisiche dovessero essere ottimali.