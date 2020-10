Coppa Calabria, 1° Turno: San Gaetano e Deliese avanti, altro show della Cinquefrondese

Si sono disputate tredici delle sedici partite in programma per il ritorno del primo turno di Coppa Calabria. Oltre ad Amendolara-Geppino Netti, il cui rinvio era già stato annunciato, non si sono giocati per motivi precauzionali gli incontri Platania-Campora e Magisano-Pino Donato Taverna. Per quanto riguarda le formazioni reggine del Girone D di Prima Categoria, avanzano le favorite: il San Gaetano con un rigore di Marra vince al “Lo Presti” ed elimina il Catona; con lo stesso risultato dell’andata, la Deliese avanza ai danni del Saint Michel, decide Corrao; la Cinquefrondese rifila un poker al Nuovo Polistena, dopo aver vinto nettamente in trasferta i primi 90′ del doppio confronto. Al secondo turno sfida tra Deliese e San Gaetano, mentre la Cinquefrondese se la vedrà con l’Acconia Spartans.

COPPA CALABRIA – 1° Turno, ritorno

Amendolara-Geppino Netti rinviata al 3 novembre (0-1)

Rangers Corigliano-New Academy 5-3 (0-3)

Oreste Angotti-Luzzese 0-4 (1-3)

Real Montalto-Brutium 2-0 (0-1)

Mangone-Marano 1-0, 3-4 ai rigori (0-1)

Platania-Campora rinviata (1-1)

Rocca di Neto-Real Fondo Gesù 1-0 (2-2)

Scandale-Mesoraca 0-0 (0-1)

Magisano-Pino Donato Taverna rinviata (0-5)

Cerva-Atletico Maida 1-0 (0-0)

Badolato-Borgia 1-3 (0-2)

Bivongi Pazzano-Guardavalle 2-5 (0-2)

Capo Vaticano-Acconia Spartans 1-1 (1-2)

Cinquefrondese-Nuovo Polistena 4-1 (3-0)

Deliese-Saint Michel 1-0 (1-0)

Catona-San Gaetano Catanoso 0-1 (2-2)