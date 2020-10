Bonato (ds Cremonese): “Campionato equilibrato. La Reggina si è rinforzata”

Interessante intervista rilasciata in esclusiva dal direttore sportivo della Cremonese, Nereo Bonato, ai microfoni di TuttoB.

Il dirigente grigiorosso, traccia un bilancio del calciomercato estivo della Cremonese che ha cercato di ringiovanire la rosa e di rafforzarsi, parla dell’emergenza Covid e dei protocolli da attuare in serie B e poi risponde a domanda esplicita sulle possibili favorite.

“Sicuramente le retrocesse dalla A perché sostanzialmente, se escludiamo Tonali e Fares, hanno mantenuto gli organici dell’anno scorso – ha dichiarato Bonato a TuttoB– . Per cui Lecce, Brescia e Spal hanno senz’altro qualcosa in più delle altre. E poi c’è il Monza, che ha compiuto un mercato importantissimo, di grande qualità. Empoli e Frosinone hanno le potenzialità per ripetersi. La stessa Reggina si è rinforzata con giocatori esperti e di categoria superiore. Detto questo, sarà un campionato molto equilibrato e livellato verso l’alto”.